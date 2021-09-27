Terim'den Açıklama

Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Hak ettiğimiz üç puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz üç puanı zor da olsa aldık. Oyunu baştan sona kontrol altında tuttuk diyebilirim. İkinci yarıda Göztepe’nin fazla topla oynadığı bölümde de epey pozisyona girdik. Rakibin kaleyi bulan ilk topu gol oldu. O da iyi ki gol oldu, yoksa Muslera kırmızı görebilirdi. Oyuna iyi başlayan, anlayışını ortaya koyan, pozisyon bulan hatta boş kalelere bile gol kaçıran Galatasaray kendi hatasıyla geriye düştü. İlk yarıda yaptığımız pres ve baskıyı ikinci yarıda daha fazla yaptık. O baskı içerisinde biz de rakip kalecinin hatasıyla beraberliği yakaladık. Ardından Morutan’ın güzel bir golü vardı. O kadar rakibin aklına bile gelmeyen goller yiyip puanlar kaybettik ki… İyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor herkes için daha önce geldiğinden oyunumuz ön plana çıkmadı. Oyuncularımın skoru koruma çabalarını saygıyla karşılıyorum.” diye konuştu.
Saha içerisinde Alpaslan Öztürk’e ceza sahası içerisinde yapılan hareket için Fatih Terim, “Sezon başından beri bir şey demiyorum. Yine demeyeceğim; ancak Alpaslan’ın bir pozisyonu var. Bu VAR’ı yok etmek demek. Oyun içerisinde hakemin de bunu görmesi gerekiyordu. VAR’dan bu görülmüyor ve ve müdahale edilmiyorsa o zaman hiç VAR hakemi koymamak lazım. Daha ileri gitmek istemiyorum. İçeride tekrar seyrettim. Olacak bir şey değil. Hem kart hem penaltı; ama maalesef geçen sene saha içerisinde, bu sene VAR’da arkadaşımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Ali Sami Yen’de görmek istediği anlayışta bir taraftarın olduğunu belirterek kendilerine teşekkür eden hocamız, “Başka şeylerin oyunumuzun önüne geçmesini istemiyorum. Takımımızı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Burada bir parantez taraftarımıza açmak istiyorum. İşte benim Ali Sam Yen’de görmek istediğim taraftarımız bu. En sıkıntılı dönemde çıktılar takımı sırtladılar. Onları yukarıya çektiler. Neredeyse beraberce oynadılar. İşte ben bu Galatasaray’ı anlatmaya çalışıyorum. Kendilerine takımım adına teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman oyunu bırakmayan bir Galatasaray düşünürler. Ben de futbolculuğumdan teknik adamlığıma kadar, benden, takımımdan ümidi kesmeyen bir taraftara alışkınım. Uzun zaman sonra bunu görmek beni çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. İşte böyle birleşildiği zaman çok şeyler başarılabilir.” dedi.
Saha içerisinde daha iyi bir takım olmaya gayret edeceklerini dile getiren teknik direktörümüz, “Beklemediğimiz oyuncuların pas hataları oldu. İkinci yarı Morutan düzeldi ve çok şık bir gol attı. Alex de biraz düzeldi. Bu arkadaşlarımız kazandıkça taraftarın da verdiği güvenle çok daha iyi oynayacaklar. Her geçen gün onların biraz daha lehine olacak. Sadece onlar değil, kaleci Muslera’dan Diagne’ye, Mostafa’dan Emre’ye kadar birçok arkadaşımız var. Alpaslan’da sonradan girerek iyi oynadı. Tecrübelisi ve genciyle bir arada iyi bir takım olmak istiyoruz. Artık herkes nerede nasıl oynayacağını iyi bildiği için daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah.”
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