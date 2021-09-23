23 Eylül 2021 Perşembe

Halil & Mohamed


 Halil daha iyi forvet,Mohamed daha iyi golcü. Maç gol atınca kazanılıyorsa kimin ne zaman,ne kadar oynayacağına Fatih Terim karar verecek.

Ortayı Yapan zaman:
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