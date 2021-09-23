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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
23 Eylül 2021 Perşembe
Halil & Mohamed
Halil daha iyi forvet,Mohamed daha iyi golcü. Maç gol atınca kazanılıyorsa kimin ne zaman,ne kadar oynayacağına Fatih Terim karar verecek.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Perşembe, Eylül 23, 2021
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(46)
Yusuf Şimşek
(2)
Yusuf Yazıcı
(6)
Yuto Nagatomo
(10)
Zenit
(2)
Zico
(5)
Zidane
(68)
Zlatan İbrahimoviç
(58)
Zvjezdan Misimovic
(5)
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