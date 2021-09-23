23 Eylül 2021 Perşembe

İdman Kalitesi Sorgulanmalı


 Beğenmediğiniz PVA ve Yedlin yıllarca premier ligde oynadı. Diagne yarım sezon gitti üstüne tüm yaz hazırlık kampında yoktu ilk geldiğinde sahada uçuyordu. Artık idman kalitesini ve taktik çalışmalarını sorgulamak gerekiyo

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