Yolu Gözlenen FM

Geçen sezon Rize deplasmanında ayağı kırılan ve uzun zamandır takımdan ayrı kalan Uruguaylı file bekçisi, annesinin sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Uruguay'a gitmişti. Geçtiğimiz ay annesini kaybeden ve ailesiyle birlikte burada kalmaya devam eden Fernando Muslera'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a döneceği belirtildi.
Sakatlığının ardından İstanbul'da rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren ve zaman zaman sahada olmak üzere özel antrenmanlar yapan Uruguaylı file bekçisinin, özel antrenörüyle birlikte çalışmalarını ülkesinde de sürdürdüğü öğrenildi. Fernando Muslera'nın önümüzdeki hafta takıma katılması ve Aralık ayından itibaren saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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