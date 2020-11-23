23 Kasım 2020 Pazartesi

Return Of The King


Muhabir :  'Manchester City, size karşı % 70 topa sahip oldu'

Jose Mourinho: "İsterlerse topu eve götürsünler, 3 puanı ben aldım."
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