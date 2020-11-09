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Sivasspor 1 - Galatasaray 2
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cimbom, Belhanda ve Arda Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı. Galatasaray bu galibiyetle birlikte kazanma serisini üç maça çıkardı ve puanını 16 yaptı. Galatasaray maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel on biriyle başladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Cimbom, 19. dakikada Younes Belhanda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Kontrolü elinde tutan Galatasaray birçok pozisyona da girerken 2. golü bulamadı. Sivasspor, VAR incelemesi sonucu maçın 45. dakikasında penaltı kazandı.Penaltı vuruşunda Fajr topu direğe nişanladı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.İkinci yarıya da iyi başlayan Galatasaray, Belhanda'nın asistinde Arda Turan ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 77. dakikada Caner Osmanpaşa ile skoru 2-1'e getirse de kalan dakikalarda Okan Kocuk kalesini gole kapattı ve Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak puanını 16'ya yükseltti.
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