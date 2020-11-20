20 Kasım 2020 Cuma

Pep & Messi


"Pep Guardiola: "Messi, Barcelona'nın oyuncusu. Aklında ne olduğunu bilmiyorum ama futbolu Barcelona'da bırakmasını istiyorum."

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