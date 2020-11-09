Arda Golle Döndü

"2008'de Sivas'ta attığım gole biraz benziyordu. Aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Çok mutluyum, benim için anlam ifade eden bir gol. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu barındırıyor. Çok önemliydi, çok sevindim bugün. Konu Galatasaray olunca garip hissediyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi oyunun içine girdiler. Zaten hocamızın da istediği bu. Takım halinde şampiyon olunur. Girenler, çıkanlar, oynayanlar, oynamayanlar... Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik dehası gösterdi diye düşünüyorum. Uzun zaman sonra 4-3-3'ü kenarlarda oynadık. Bloğun arasına girdik. Genelde çizgiye basarak oynuyorduk. Bugün bunu değiştirdik ve daha etkili olduk. Açıkçası bir oyuncu olarak aklımda böyle bir şey yoktu maçla ilgili. Ona teşekkür ediyorum. Belki gol atmamda onun payı vardı."
"İyi dönüyoruz. Ligin tepesindeki takımlardan bir tanesiyiz. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Pandemi bizim için büyük dezavantaj. Çünkü seyircimiz yok. Galatasaray seyircisi bizi 1-0, 2-0 önde başlatır. Onlarsız işler çok zor. Ancak geri döndüklerinde onlara lider bir takım bırakmayı planlıyoruz."
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