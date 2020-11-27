27 Kasım 2020 Cuma

Gullit & Maradona


Ruud Gullit: "O, tarihin en iyisi. İtalya'da onu yakından izleme şansı bulduğum için her zaman Tanrı'ya teşekkür ediyorum."

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