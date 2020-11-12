12 Kasım 2020 Perşembe

Babel Milli Takım Yolunda


 Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer: "Ryan Babel'i sürekli takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı. Onun kadroda olmasından ötürü mutluyum."

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