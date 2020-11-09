Terim Mutlu Taraftar Mutlu

"Oyuncularımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Sivas'tan bu atmosferde üç puan alabilmek çok kritikti. Rakiplerimiz, bizden önde olan takımlar puan kaybetmişti. Milli arada bazı şeyleri daha rahat yapabilmek için böyle bir morale ve üç puana ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını çok iyi oynadık diyebiliriz. En azından iyi futboldan bir tutam örnek verdiğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Özellikle 2-0'dan sonra; ama 2-1'den sonra olay başka yöne dönebilirdi. Oyunun her şekline maç içinde hazır olmak lazım. Gerek saha parselizasyonu gerekse saha organizasyonu 1 saat net çok iyiydi. Çok iyi şeyler yaptık. Kritik zamanda, doğru yerde üç puan aldık. Galatasaray pandemi öncesi ve bu sezon başıyla beraber son saniyelerde birçok goller yedi. UEFA'dan oldu. Ayakları kırıldı, sakatlıklar oldu, atılmalar oldu, 10 kişiyle oynandı. Bunların hepsini düşündüğümüzde 2-0'dan sonra 2-1 olmasıyla beraber bazı ufak tefek paniklerin olması çok doğal. Yine mi diye, oyuncunun kafasında böyle bir şey gelişebilir. Sonuç olarak kazanmak güzel bir şey."
"Teşekkür ederim sağ olsun. Çok iyi oynadı Arda. Hem iyi liderlik yaptı hem de çok iyi oynadı. Hatasız diyebileceğimiz bir oyun ortaya koydu. Bu önemliydi. Takım içinde de seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Duygusal bir an yaşandıysa yaşanacak yer de burasıydı. Hak etti bunu. Bayağı bir sıkıntı çekti. Rabbim sabredene gereğini veriyor. Ben de bugün onun gururla izledim. Kazandıktan sonra birçok şeyi söylemek kolay. Kazandığımız için mutluyum."
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