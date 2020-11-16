16 Kasım 2020 Pazartesi

Kritik Golcü GP


Goran Pandev ülkesi Kuzey Makedonya'yı EURO 2020'ye taşıdı. Hoca ve kadro istikrarı olmadığı dönem yolu Galatasaray'dan geçti... Kendi fiziksel yetersizliği de vardı o dönem. Daha farklı bir hikayesi olabilirdi bu takımda ama olmadı maalesef.

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