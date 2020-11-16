16 Kasım 2020 Pazartesi

Kralın Doğuşu


17 yıl önce bugün Lionel Messi, Jose Mourinho'nun Porto'suna karşı 74'üncü dakikada oyuna girerek Barcelona A takım formasıyla ilk kez yeşil sahalara ayak bastı.

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