23 Kasım 2020 Pazartesi

Wonder Kid


 Nuri Şahin: "Youssoufa'yı tebrik ediyorum. Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu unvanı henüz bende. Rica ediyorum gol atmak için acele etmesin."

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