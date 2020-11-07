7 Kasım 2020 Cumartesi

Haftanın Futbolcusu


 Yusuf Yazıcı, bu sezon ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi...

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