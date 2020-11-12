12 Kasım 2020 Perşembe

Burada Dursun MHY


Erol Bulut yıllardır 4-2-3-1 oynatır bu nedenle Mert Hakan Yandaş’ın direkt 11 oyuncusu olması imkansız...4-3-3 ün sağ iç 8 numara topçusudur. FB yine GS almasın transferi yaptı,iki seneye Deniz Türüç gibi Başakşehir’e kiralanır...

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