Oyun Oynama Oyun Kur İmparator

"Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Hem 11'e 11 hem de 11'e 10 mücadeleleri için kutluyorum. Aldıkları puan için kendilerini tebrik ederim. Bir tane isabetli şutları var; o da gol oldu. Her zaman söylediğimiz gibi futbol da böyle bir oyun. 25 şut atmanız, 30 orta yapmanız bir şeyi değiştirmiyor. 11'e 10 daha farklı olması gerekirken maalesef 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle ilk yarı farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. Maalesef çok yakın mesafelerden golleri atamadık. Futbol olarak çok iyi oynadık; ama iyi oynayana kimse amorti vermiyor."
"Bugün 5 dakika verdiler; kaldım sahada. Gitmedim. Benim sinirlendiğim tek şey var. Biz top oynamak istiyoruz. Muhteşem bir yönetim gösteren hakem vardı. Harika. Bravo, tebrik ediyorum. Gençti, ikili mücadeleleri oynatıyor, bazı pozisyonlara çalmıyor. 10 tane oyuncu değişti, herkes yatıyor, herkes vakit geçiriyor. Bunun karşılığı 5 dakika uzatma mıdır? Daha geçen gün hani seminerde bu konu işlenmişti? Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek? Benim tek üzüldüğüm nokta bu. Penaltıyı niye vermedin, golümü niye vermedin demiyorum. Neden oynamıyoruz? Oyun içinde zaten müsaade ediyorsun. Maçın sonunda oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra, isterseniz maçın sonuna da fazla ekleyin. Onu da eklemiyorsunuz. Sarı kart? O da yok."
"Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamamak isteyen bir sürü taraf var. Sadece bu maç için söylemiyorum. Anlamadım ben bu işi. Burada herkes saat tutuyor. Bizim de scout ekibimizde kronometre tutanlar var. Bir defa değil. Şu maç bir tutun bakalım oynamadığımız süre ne kadar? 45 dakika oynadık mı acaba? Her saniye oyun duruyor ve buna müsaade eden Türk hakemliği var. Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Zaman zaman ağır hareket etmeyi anlayabilirim; ama bütün maç boyunca sen buna müsaade edersen olmaz. Atarım atmam, yenilirim, kazanırım... Mesele o değil. Oynamak istiyoruz. Bu ilk defa olmuyor. Onlar ısrarla sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler."
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