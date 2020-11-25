Tam Bir Görev Adamı Oldu RD

Bugün dominant olan, birçok pozisyona giren bir Galatasaray takımı vardı. Bunun açıklamasını yapmak çok güç. Oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyon ve aldığımız sonuç birbiriyle örtüşmüyor; ama yapacağımız bir şey yok. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maça baktığımız zaman oyunun kontrolü bizdeydi. Oynayan arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızın yerini aratmadılar. Oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyonlar, bulduğumuz şanslar ortada. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Son vuruşlarda belki biraz daha kararlı ve iyi olabilirdik. Çünkü gerçekten epey fazla pozisyona girdik. Maçı çok önceden koparıp çok daha farklı bir sonuç alabilirdik. Belki 3-0, belki daha fazlası olabilirdi."
"5 DAKİKA UZATMA KAFAMA YATMADI"
"Diğer taraftan 2. yarıda benim kafama takılan en önemli soru işareti verilen ekstra zaman. Hem bizim yaptığımız hem de rakibin yaptığı oyuncu değişiklikleri vardı. Belki 10 tane oyuncu değişikliği vardı; ama sonuna bakıyorsunuz, sadece 5 dakika uzatma verilmiş. O beş dakika benim tam olarak kafama yatmadı."
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