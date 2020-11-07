7 Kasım 2020 Cumartesi

İyi İkili


 Süper Lig'in ilk 7 haftasında kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, son 13 sezonda en az gol yediği lig başlangıcını yaptı

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