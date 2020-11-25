Galatasaray 1 - Kayseripor 1

Futbolun değişmez klişesi yine ortaya çıktı. Atamayana atarlar... Dk. 70 ve 1-0 öndesin o gün sahada Falcao-Babel-Belhanda-Arda gibi kale önünde daha yetenekli futbolcuların yokken üç ezber değişikliği aynı anda yapmak anlamsızdır. Daha sahaya giren 3 kişi topa değmeden gol yedik ve 1-1 oldu.
Rakip 10 kişi nasıl olsa kazanırız ile olmuyor o işler. Aksine rakip 10 kişi kalınca daha dirençli ve inançlı oldu. Sen atamadıkça rakibe bugün gününde değil bunlar savaşalım fikri geliyor.
Önce Lung sonra İsmail gününde olunca ne vursan girmedi o akşam. Lung'un her sezon böyle 4-5 maçı vardır zaten. Ne vursan uçanı kaçanı yakalar. Ömer geçen sezon takıma fayda sağladı ama o kadarmış. Maç 1-1 iken sahaya atmanın alemi yok maçı çevirecek yetenekte futbolcu değil kendisi. Tüm kornerleri yine berbat kullandı. Etobo-Ömer ile ne oyun kurarsın ne de oyun tutarsın. Kritik bir zamanda bu rakibe karşı evinde 2 puan bırakmak olmadı. Bu maç Terim'e yazar.
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