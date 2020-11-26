MFÖ’ün bir şarkısında dediği gibi... ‘’Nasıl anlatsam nereden başlasam...’’ Dün akşam Maradona öldü haberini duyunca kendi bloguma baktım 8.000’e yakın paylaşım yapmışım 13 yılda bunların 99 tanesi Maradona ile ilgili. Onunla ilgili 100. Yazım ölüm haberi olacakmış demek. Futbolda sevdiğim çok kişi var,siz 50 tane isteyin ben 100 tane sayarım.Ancak gerçekten hayran olduğum mesela bir yerde karşılaşsak fotoğraf çekilmek isteyeceğim 3 kişi vardı bu hayatta...Maradona,Prekazi ve Hagi... İlk ve en büyük futbol kahramanım el vermeye gitti gökyüzüne. Rahmetli alemcinin kralıydı,hızlı yaşadı genç öldü diyelim...1986-2018 dahil 9 Dünya kupası izledim ama bizim jenerasyon için İtalya 1990’ın yeri ayrıdır...Final gecesini dün gibi hatırlıyorum...Bunu blogda yazmıştım daha önce. O yaz Gümüldür’deyiz ve final gecesi yemeğe çıkalım dediler, babam futbola çok ilgili olmadığından maçtan haberi yok. Ben 13 yaşında çocuk maç izleyeceğim diye tutundum tabii ki. Maç yayını olan yere gittik ve yemek falan umurumda değil oturdum TV karşısına Arjantin-Almanya finalini izledim. Ülkesini 1986’da olduğu gibi finale taşıyan Maradona’yı tutuyoruz elbette.Bugün hala penaltı olmadığını düşündüğüm pozisyonda hakem penaltı verdi ve solak Brehme’nin sağ ayakla vurduğu şut maçın tek golü oldu. Lineker’in dediği gibi 22 kişi oynadı ve Almanlar kazandı...Maç sonu Maradona sahada ben TV karşısında ağladım...Sonra 2002 hariç tüm Dünya Kupalarında elbette yine Arjantin’i destekledik bitmeyen Maradona sevdamız yüzünden. Barcelona’dan sonra Napoli yılları onu bir futbol ikonu yaptı...Kuzeyli zengin İtalyanlara (Juventus-Milan-İnter) karşı tek başına savaşan ve Güneyli Napoli’yi şampiyon yapan süper kahraman! Günümüz futbolundaki sarı ve kırmızı kart kuralları o dönem olsa rakip takımlar maçı 7-8 kişi zor bitirirdi...Pele’den Haaland’a kadar modern futbolda son 60 yılda yüzlerce iyi futbolcu geldi geçiyor bu dünyadan ama o tek ve ulaşılmazdı benim için...Yaşı nedeniyle GOAT (tüm zamanların en iyisi) tartışmalarında Messi mi Ronaldo mu diye soranları biz anlarız ama onlar bizi anlamaz...İyi sporcu olmak büyük sporcu olmak efsane sporcu olmak çok başka şeyler...Maradona ölmeden ölümsüz olmuştu.
Bazıları şansları iyi değerlendiremiyor - Kayserispor maçının bazı isimler adına fırsat olduğunu düşünüyordum. Yeni isimleri rotasyona katmak mühim, hele ki rotasyon konusunda sorun yaşayan takı...
3 saat önce
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