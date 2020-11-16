16 Kasım 2020 Pazartesi

Taylan Milli Takımı Hak Etmişti.


 Milli takımı hak eden performansı varken dışarıda kalması çok mantklı değil. Elbette Şenol Güneş istediği kadro ile çalışır ama işin bir mantığı matematiği olur. Kendi takımında aylardır 11 oynamayan kişiler seçilirken anlamsız.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 