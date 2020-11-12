12 Kasım 2020 Perşembe

Geçmiş Olsun Melo


Palmeiras, sol ayak bileği kırılan Felipe Melo'nun ameliyat edileceğini ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 