9 Kasım 2020 Pazartesi

Ne Onunla Ne De Onsuz Olmuyor


 

“Açıkçası kolektif olarak bir gol çalışması olduğu için daha çok asisti tercih ederim. Arda kaptan da burada golü attı onun için tercihim asist. Son 3 maçı kazandık bu güven için çok önemliydi. Hocamız da bugün topu saklamamız için bize konuşmalar yapmıştı biz de bunu yaptık. Daha sonradan da 1-2 pasla ileri uca çıktığımızı görebildik. İyi fırsatları yakaladık ve golü de attık. Daha iyi ve güzel bir oyun için daha fazla çalışmamız gerekiyor.”

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