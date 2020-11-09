Ne Onunla Ne De Onsuz Olmuyor

“Açıkçası kolektif olarak bir gol çalışması olduğu için daha çok asisti tercih ederim. Arda kaptan da burada golü attı onun için tercihim asist. Son 3 maçı kazandık bu güven için çok önemliydi. Hocamız da bugün topu saklamamız için bize konuşmalar yapmıştı biz de bunu yaptık. Daha sonradan da 1-2 pasla ileri uca çıktığımızı görebildik. İyi fırsatları yakaladık ve golü de attık. Daha iyi ve güzel bir oyun için daha fazla çalışmamız gerekiyor.”
Fatih Terim: Arda'yı gururla izledim... - *Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıkl...
12 saat önce
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