12 Kasım 2020 Perşembe

Bir Gün Mutlaka


Real Madrid, Liverpool’un anlaşma aşamasına geldiği Ozan Kabak için devreye girdi. (La Gazetta Della Sport)

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 