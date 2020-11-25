Dön Sahalara El Tigre

Galatasaray'a geldiği günden bu yana 29 maça çıkan ve sakatlıkları sebebiyle 25 maçı da kaçıran Radamel Falcao, hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçıyla beraber yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor. Sağlık ekibi ile bir görüşme yapan ve Falcao'nun takıma döndürülmesi için tüm imkanlarını seferber edilmesini isteyen Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcu ile de bir görüşme yaparak Rizespor maçına da kadar hazır duruma gelmesini talep etti.
Kayserispor karşısında bir çok fırsat yakalanmasına rağmen bunları değerlendiremeyen ve tabir-i caizse gözlerin aradığı Kolombiyalı yıldız için teknik heyet harekete geçti.. Fatih Terim özellikle ceza sahasında mumla aradığı yıldız oyuncunun Rize deplasmanında kadroda olmasını isterken sağlık ekibiyle de özel olarak görüştü. Rizespor maçında kadroda yer alacak olan Radamel Falcao'nun maça ilk 11'inde başlayıp başlamayacağı ise hafta içi yapılacak olan antrenmanlardaki performansına bağlı olacak. Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.
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