Sonuç İyi Oyun Kötü

Galatasaraylıları iyi tanırım. 3 puanı isterler ama 3 puanla beraber oyun yanındaki beklentilerini de iyi bilirim. Belki seyirci zevki yüksek bir oyun olmadı bugün ama; puan kaybını istemediğimiz için 3 puan bizim adımıza sevindirici. Kaçırdığımız goller, yapılışıyla getirilişiyle akılda kalacak pozisyonlar var ama; boş kalelere golün kaçması da hatırda kalacak gibi. Bunların birisi gol olsa daha farklı olabilirdi. Seyir zevki yüksek bir maç olmadı; ancak lig mücadelesinde bazen nasıl oynarsanız oynayın 3 puan almak çok önemlidir. Ben de bu yönden kalecimizin verdiği haricinde başka pozisyon görmediğimiz için mutluyum. Daha iyi oynamalıydık. 3 puanlarla birlikte daha iyi oynayacağımız zamanlar gelecek. Sonucun 3 puanla bitmesi benim adıma ve Galatasaray adına önemli bir şeydi.
Biz zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Lige de çok iyi başladık. Haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik zaten. Onun için hem UEFA hem lig aynı anda biraz zor geldi. Bazı arkadaşlarımızın sakatlığı da üstüne gelince doğal olarak bazen takım yapmakta zorlanıyorsunuz. Açıkçası ezbere oynayan bir takımdan, birden bire pandemiyle birlikte geri düşen, bütü sıkıntıların geldiği, ayakların kırıldığı, sakatlıkların 6-7 ay olduğu bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini hallederiz biz.
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