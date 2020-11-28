28 Kasım 2020 Cumartesi

Bir Zamanlar Romanya


 1984 yılı Hagi'nin 19 yaşında Milli Takımda olduğu dönem...

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