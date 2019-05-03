3 Mayıs 2019 Cuma

Messi Ve 600 Gol


🔥14 sezon 🔥683 maç 🔥600 gol 🔥231 asist 🔥Sezon başına 49 maç 🔥Sezon başına 43 gol 🔥Sezon başına 60 gole katkı 🔥Maç başına 1.20 gole katkı
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