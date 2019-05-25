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Yaz Transfer Dönemi Çok Önemli
2019-2020 yaz transfer dönemi Galatasaray için çok önemli 4-5 doğru transfer ile ligin Juventus'u , Bayern Münih'i olabilir...FFP ile ilgili genel sıkıntı var ama BJK ve FB ile mukayese edidiğinde ekonomik olarak çok daha rahat.
Sinan,Ndiaye,Eren,Muğdat gidecek. Selçuk,Onyekuru belirsiz ama iöyle bir scout ekibi var ki...Gidenlerden hem yaş hem ücret olarak çok daha iyi transferler geleceğine eminim.
Örnek mi? Serdar + Maicon toplam yıllık ücret 4,5 milyon euro iken çok daha genç ve faydalı Marcao+Luyindama toplam 2 milyon euro alıyor...Bu ikili ile şampiyonluk geldi.
Marcao-Luyindama öncesi ilk yarı yenilen gol ortalaması 1.23 , ikinci devre bu oran 0.68 düşmüş...Şampiyonluk şifresi.
Luyindama topla çıkma işini Marcao'ya bırakmalı...Onun işi rakipleri fiziğiyle ezmek. Topla rakip arasına girme konusunda olağanüstü. Yaşı,ücreti,potansiyeli çok çok iyi...Eksiği yok mu ? Var... Olmayan Van Dick Liverpool'da oynuyor zaten fiyatı da 80 milyon euro.
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