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Rizespor 2 - Galatasaray 3
-Son ve zor viraj dönüldü. Bu maç 3 puan direkt şampiyonluk etkisi tabii ki.
-Emre bu sezon 2. kez kırık şeklinde sakatlık yaşadı büyük şanssızlık.
-8 puan geriden gelip Arena'da kupa kaldırma noktasına geldik. Terim farkı...
-Feghouli'den beklenen bu zaten direkt etki...
-Sinan'ın bu takımda geleceği yok, Diagne gerginliği gereksizdi...
-Diagne değişik bir karakter. Gamsız mesela o 2. penaltıya Gomis gelmezdi.
-Final maçında sahada Belhanda'da olacak. O bu takım için şu an önemli.
-Hakem ve VAR hataları olmayan maç yok geçiniz ,ağlamayın..
-Şampiyonluk gelecek bu kesin...Bu kupanın hikayesi çok özel.Uzun uzun yazacağız.
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