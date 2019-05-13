13 Mayıs 2019 Pazartesi

Rizespor 2 - Galatasaray 3


-Son ve zor viraj dönüldü. Bu maç 3 puan direkt şampiyonluk etkisi tabii ki. -Emre bu sezon 2. kez kırık şeklinde sakatlık yaşadı büyük şanssızlık. -8 puan geriden gelip Arena'da kupa kaldırma noktasına geldik. Terim farkı... -Feghouli'den beklenen bu zaten direkt etki...
-Sinan'ın bu takımda geleceği yok, Diagne gerginliği gereksizdi... -Diagne değişik bir karakter. Gamsız mesela o 2. penaltıya Gomis gelmezdi. -Final maçında sahada Belhanda'da olacak. O bu takım için şu an önemli. -Hakem ve VAR hataları olmayan maç yok geçiniz ,ağlamayın..
-Şampiyonluk gelecek bu kesin...Bu kupanın hikayesi çok özel.Uzun uzun yazacağız.
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