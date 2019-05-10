10 Mayıs 2019 Cuma

Marca Böyle Manşetleri Kaçırmaz


Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi ''Tarihi Fiyasko'' diye manşet atmış.


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