29 Mayıs 2019 Çarşamba

Çok Haklısın DDR



De Rossi: “Maç öncesi soyunma odasında ınstagram canlı yayını yapan genç oyuncuları gördüğümde ağızlarına beyzbol sopasıyla vurasım geliyor.”
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