25 Mayıs 2019 Cumartesi

Sasa İliç'ten Futbola Veda




Sırbistan Kupası Finali’nde Kızılyıldız’ı Bojan Ostojic’in tek golüyle 1-0 mağlup eden Partizan şampiyon oldu.
Final maçından önce futbol kariyerlerini sona erdien Sasa Ilic ve Nenad Milijas birarada.

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