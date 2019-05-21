21 Mayıs 2019 Salı

Şampiyonluk Formaları


Fatih Terim’in liderliğinde kazanılan 8 şampiyonluğun 8 sarı-kırmızı forması.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 