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Şampiyonluk Kutlaması GS TV'de
Galatasaray yönetim aldığı çok haklı bir kararlar şampiyonluk kutlama gecesi yayınını sadece GS TV ve GS Youtube kanalından verecek. Beinsports ve TRTSpor'un son günlerdeki tavrı ve GS'a yaptığı terbiyesizliklerin bir cezası olacaktı tabii ki...
Cumartesi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması var diye yayınlayacağından çok emin olan Beinsports o güne sadece bir maç koydu...Konyaspor maçı ile reyting alırsınız artık.
Galatasaray yönetimi gelen teklifi ( Yayınlama bedeli + Reklam gelirinin %75'i ) para her şey demek değildir diyerek tavır koyması önemli ,tebrikler.
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