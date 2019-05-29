Fatih Terim'den Açıklamalar

Biz, adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı.
"Hak yiyip 'Gak' diyenlere, inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı sonra da huzur versin."
Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor. Camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Biz, adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz."
"Söylediğim bir laf vardı, 'Organize ama amatör kötülük' diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarları ile mücadeleyi hiç bırakmamak lazım."
"Bu sene ne yaşandıysa, unutmadan ve unutturmadan ama doyasıya ve keyifle şampiyonluğu yeni sezonun başına kadar kutlayalım. Tekrar tüm Galatasaraylılara şampiyonluğumuz ve kupalarımız kutlu olsun."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder