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Konyaspor 0 - Galatasaray 0
-VAR, Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır,Ofsayt,penaltı,çıkmayan kırmızı kartlar vs...5 maç kala bu maçta çok daha hırs ve coşku görmek isterdim.
- Bir Aykut Kocaman takımına karşı 97 dk isabetli şut atamamanın açıklaması olmaz.
-Nagatomo değil daha atak oynayan Linnes olmalıydı.
-Elbette Galatasaray bu akşam kazansa çok avantajlı olacaktı o ayrı...Ancak ben zirvedeki üç takımında kalan haftalarda 4/4 yapacağını düşünmüyorum...Galatasaray evinde Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanıp şampiyon olacak
-Linnes'in sakatlığı yoksa ki yok...Bu gece niye kadroda değil Terim açıklasın.Kart sınırı komik olur...Linnes'in kart görme potansiyeli Muslera'dan bile az...Bu maçın önemi diğer 4 maçtan az değil ki...
-Emre Akbaba sağlam bir yaz kampı istiyor. Ağır sakatlık sonrası şu an katkı vermiyor.
-Kapanan takımlara karşı son pas ve son şut anlamında bitiricilik zayıf.
-Onyekuru'nun topu ileri hızlı taşıması önemli ve gerekli.
-Şampiyonluk bizim elimizde kimseyi beklemiyoruz. Kaybedersek biz kaybedeceğiz.
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