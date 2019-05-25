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Fatih Terim Farkı
Galatasaray'ın son maçındaki saha olayları,ligde kalmayı 32. hafta garantilemiş FB'yi aslında hiç ilgilendirmiyor ama Başakşehir'in taraftarı olmadığı için kuşların sesi çıkıyor.
Hemen her sene Kadıköy'deki GS maçında bunun 10 katı olay oluyor boş konuşmayın...Kaldı ki Başakşehir gol atınca hem tribünleri hem saha kenarını kışkırtmasa bu olaylar olmayacaktı. Arena'ya efendi gelen efendi uğurlanır.Sahte kabadayılık yapan misliyle karşılık görür.
Yıllarca Riekerink,Rijkaard,Mancini,Prandelli gibi efendi adamlara eşkıyalık yapanlar Terim anladıkları dilden konuşunca bozuluyor. Teşvik primi dağıtıcısı Ersun tesadüfen bir kere şampiyon yapınca Terim'e rakip olur diye düşündü yalı çocuğu Koçların Ali...
Ben geçmişte Terim,Hasan Şaş ve Melo'ya defalarca eleştiri yaptığım için vicdanım rahat yazıyorum. FB'lilerin %99 u yıllardır Aziz Yıldırım'a ,Emre'ye ,Volkan'a, Lugano'ya tek laf etmeyip şimdi ağlıyorlar,haydi başka kapıya.
O zaman konuşmayan olaylar yokmuşcasına goygoy yapanların bugün Terim ve Hasan Şaş'a laf söylemeye hakkı yok. Samimi olun sonra konuşalım. Bir şampiyonlukla Ersun'a tribünde gel diye yalvaranlar eğer Terim FB'yi sekiz kere şampiyon yapsa 1 değil 10 tane heykelini yapardı.
Bu ülkenin maalesef futbol iklimi bu...Sana ne yaparlarsa yapsınlar ben efendi olacağım dersen gönül adamı olursun ama ezerler. Kabadayılık,çirkeflik yapana misliyle karşılık verirsen rekabet edersin. Hele onlardan iyiysen üstüne sen 2 kupa alırken onlar ligde 32. hafta kalır.
Fatih Terim'in hali tavrı davranışları ile ilgili Atalarımız zamanında çok güzel söz söylemiş. ''Dinsizin hakkından imansız gelir.''
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