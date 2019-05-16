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Feghouli 2. Kupa Peşinde
Sofiane Feghouli: Pazar günü bir final daha oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz!
Herkesi tebrik etmek lazım, uzun bir sezondu. Sezon boyunca çok yorulduk, son finalimiz de Pazar günü. Şimdi dönüp ligdeki finalimizi düşünmemiz gerekiyor. Çok yorulduk ancak bu Pazar günkü maça hazırlanmamız ve konsantre olmamız lazım. Pazar günü oynayacağımız karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızın önünde oynayacağız, bu Başakşehir için zorlu bir atmosfer olacak. Onlara birinci dakikadan itibaren şampiyonluğu istediğimizi hissettireceğiz. İnşallah Allah’ın da yardımıyla kupayı alacağız.
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