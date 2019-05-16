Yine Türkiye Kupası Yine Galatasaray

-Bu maçı bu tarihte oynamak kolay değildi elbette, kafalar Pazar şampiyonluk maçındaydı.
-İki penaltıda %100 penaltı tartışılacak yanı yok. Ortamı geren rakip futbolculardı. Çoğu gelecek sezon yok diye kart görme kaygısı olmadan davrandı.
-Kupa finali sonuç odaklıydı, iyi futbol ikinci planda kaldı.Sakatlık ceza olmadan Pazar gününü bekleyeceğiz.
-Feghouli direkt Sneijder etkisi sağlıyor bu dönem...Ligin en iyi futbolcusu şu an.
-Selçuk - Donk değişikliği ile orta sahayı ele geçirdik.
-Bu özel sezonda 2 kupa önemli şampiyonluktan eminim.
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