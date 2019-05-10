10 Mayıs 2019 Cuma

Ziyech'in Performansı


Hakim Ziyech’in bu sezonki performansı: 🏟 45 maç ⚽️ 20 gol 🅰️ 22 asist 💶 Maaş: 1.8 milyon € (%52 vergi kesintisiyle: 936.000 €)
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