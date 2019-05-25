25 Mayıs 2019 Cumartesi

Sorun Yerli Futbolcu Kalitesinde


-İsmail Çipe mi çöpe mi karar vermek için bir alt lige direkt 11 oynayacağı takıma kiralayıp bir sezon beklemek gerekiyor.Kaleci oturarak gelişemez. -Emre Taşdemir yaz kamp dönemi geçirirse potansiyel var. -Selçuk ve Semih bu takımın seviyesinde değil artık.Duygusallık hata olur
-Ömer Bayram,Yunus rotasyon için bile katkı vermez görünen o. -Yerli futbolcu kalitesi çok yetersiz 4-5 futbolcu şart. -2 sezon sonra yabancı sayısı kesin değişir bu sezon önlem almak gerek. -Terim 13-14 futbolcu ile 2 kupa aldı. Büyük iş... Çok vasat futbolcu vardı.
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