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Sorun Yerli Futbolcu Kalitesinde
-İsmail Çipe mi çöpe mi karar vermek için bir alt lige direkt 11 oynayacağı takıma kiralayıp bir sezon beklemek gerekiyor.Kaleci oturarak gelişemez.
-Emre Taşdemir yaz kamp dönemi geçirirse potansiyel var.
-Selçuk ve Semih bu takımın seviyesinde değil artık.Duygusallık hata olur
-Ömer Bayram,Yunus rotasyon için bile katkı vermez görünen o.
-Yerli futbolcu kalitesi çok yetersiz 4-5 futbolcu şart.
-2 sezon sonra yabancı sayısı kesin değişir bu sezon önlem almak gerek.
-Terim 13-14 futbolcu ile 2 kupa aldı. Büyük iş... Çok vasat futbolcu vardı.
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