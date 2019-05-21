21 Mayıs 2019 Salı

Toplam Kupa Sayıları


Toplam kupa sayıları: 🏆 Galatasaray: 74 🏆 Fenerbahçe: 56 🏆 Beşiktaş: 51 🏆 Trabzonspor: 27
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