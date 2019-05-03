3 Mayıs 2019 Cuma

Messi'den Önce Messi'den Sonra


Messi 2004’de ilk kez Barcelona forması giydiğinde kupa sayıları: 1⃣ Real Madrid: 72 🏆 2⃣ Barcelona: 61 🏆 15 yıl sonra: 1⃣ Barcelona: 95 🏆 2⃣ Real Madrid: 92 kupa
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