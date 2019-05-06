6 Mayıs 2019 Pazartesi

Guardiola'dan Liverpool Yorumu


Guardiola: Teknik direktörlük kariyerimde inanılmaz takımlarla karşılaştım ama bunlardan ikisi olağanüstüydü. Birisi Luis Enrique’nin Messi, Neymar ve Suarez’li Barcelona’sı diğeri ise bu seneki Liverpool.
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