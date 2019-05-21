Galatasaray 2 - Başakşehir 1

Bu şampiyonluğun hem ekonomik hem de genel kazanımı çok ve gelecek yıllarda bence daha iyi anlaşılacak. Terim fark 8 ya da 18 fark etmez yeter ki inanalım derken hemen herkes % 99 Başakşehir şampiyon diyordu. 3 hafta kala Galatasaray bırakmaz demek marifet değil inananlar fark 8-11 iken de aynı kararlılıktaydı.
Galatasaray'ın winner karakterinin ve kazanma kültürünün bir benzeri yok bu ülkede. Final maçının tekniği taktiği bu anda artık boş. Kazanmamız gerekiyordu ve hakkımızla kazandık. 5 gol gerekse 5 gol atacak coşkuyla oynadık.
Onyekuru , Feghouli şampiyonluk maçında yine büyük katkı verdi. Nagatomo rakibi buraya kadar taşıyan Visca'ya resmen adım attırmadı maç boyunca.
Belhanda önemli futbolcu ama 9-10 milyona satıp o bölgeye yeni futbolcu almalıyız. Çok sorumsuz ve problem çocuk kafasında.Atılmaması resmen hakemin tribünden çekinmesi ile oldu. Deplasman ve final maçı olmasa her hakem atardı.
Muslera klasik güven veren sigorta konumundaydı.Çok iş düşmedi zaten.
Kısa kısa ama daha çok yazacağız bu kıymetli şampiyonluğun detaylarını.
Çok yaşa Galatasaray.
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