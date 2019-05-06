Galatasaray 2 - Beşiktaş 0

Final haftaları oynama kültürü yüksek olan Galatasaray , sahasındaki derbide istediğini aldı. 2-0 net skor ile kalan 2 maçını kazanırsa son haftaya rahat girecek.
52.000 taraftar ile arenada çok etkin bir futbol ortamı oluşturdu. Geçen sezonda deplasmanda yine kırılgan bir takım vardı ancak sahasında taraftar gücü ile 17/16 yapınca şampiyonluk gelmişti. Yine o yoldayız.
Sezona Marcao-Luyindama ile başlasak forvet sıkıntısına rağmen 7-8 puan farkla rahat şampiyon olurmuşuz... Biri fizik diğeri tekniği ile eziyor resmen rakip takımları.
Hem Burak adım atamadı hem de Ljajic bağlantısı kesilince etkisiz kaldı.Muslera bu ligin tartışmasız en iyi kalecisi ve rakiplere kötü haberim var yine şampiyonluk modunu açtı. Yaptığı bir kurtarış var onun dışında kimse inanamadı.
Nagatomo ve Mariano maça katkı verdi ve istediğimizi aldık. Diagne sürekli penaltı almaya çalışıyor ve artık bu konu sevimsiz olmaya başladı. Ayakta güçlü kalıp pozisyonlara devam etmeli.
Son düzlükte öne geçtik ..Buradan şampiyonluk vermemek gerek.
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