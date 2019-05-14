14 Mayıs 2019 Salı

M.City Şampiyon


Liverpool ile sıradışı bir yarış içindeydiler...Kazanan maviler oldu. Guardiola ve Klopp şu an dünyanın en iyileri.
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