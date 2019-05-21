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Devre Arası Terim Ayarı
Bütün sezon bunun için oynadık. 1 yıl boyunca şampiyon olmak için emek harcadık. Şimdi o şampiyonluğa, kupaya 45 dakika uzaktasınız. Tüm emekleriniz boşa mı gitsin? Bu skorla tüm sezonun emeği boşa gidecek. Tarih her zaman şampiyonları hatırlar. Bu tarihe geçmek istiyorsanız savaşacaksınız, kazanacaksınız ve geriden gelip bu maçı alıp şampiyon olacaksınız. Ben size inanıyorum. Taraftar size inanıyor. Tribünde bugün 50bin kişi var. Biz ne zor maçları çevirdik. Taraftarımız önünde bu maçı mı çeviremeyeceğiz? İnanın, kendinize gelin, toparlanın ve bu maçı kazanıp gelin. Buraya, soyunma odasına şampiyon olarak dönün.”
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